Vader en zoon woedend na diefstal van drie crossmotoren: 'Ik ben zó kwaad'

Vader en zoon Wolters zijn woedend (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Roelof Wolters uit Scharmer is woedend. De drie crossmotoren van zijn zoon Robin werden in de nacht van woensdag op donderdag gestolen uit de schuur bij hun huis aan de Hoofdweg. En hij zegt te weten door wie. 'Ik ben zó kwaad. Die motoren komen terug, absoluut!'

Ook bij een inwoner van Schildwolde is in dezelfde nacht een motor gestolen. Volgens vader Wolters zijn 'drie blonde jongens uit Lewenborg' verantwoordelijk voor de diefstal. 'Ze vlogen hier vannacht rond half drie met motoren door het dorp', zegt hij.



Crossende motoren in de nacht

Een inwoner van Lewenborg meldt aan RTV Noord dat hij rond drie uur 's nachts wakker werd van crossende motoren op de weg naar de sporthal.



Politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer bevestigt dat er klachten over nachtelijke geluidsoverlast van motoren in Stad zijn binnengekomen. Ook de diefstal van de motoren is bij de politie gemeld, maar er is geen informatie over de mogelijke daders bekend. 'De aangifte moet nog gedaan worden.'



'Kennelijk moeten ze in een kluis'

Voor de familie Wolters is het niet de eerste keer dat ze bezoek krijgen van dieven. Drie jaar geleden werd ook al een motor gestolen. 'Toen hebben we een apart hok gebouwd om de motoren in te zetten. Maar kennelijk moeten ze in een kluis.' De sloten van de schuur waar ze stonden zijn met een koevoet opengebroken.



'Ik heb ze nog niet gevonden'

Robin vreest dat hij komende zondag niet kan meedoen aan de wedstrijd die hij wilde crossen. 'Ik ben meteen gaan zoeken, maar heb de motoren nog niet gevonden.'



Het gaat om een KTM 125 uit 2015, een Husqvarna FC 250 uit 2016 en een Honda CRF 250 uit 2013. De crossmotor die in Schildwolde werd gestolen, is een KTM EXC 450 uit 2010.

Door: Arie Hut, Wiebe Klijnstra Correctie melden