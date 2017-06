Moeder uit Winsum maakt kinderporno van dochter (3): werkstraf geëist

(Foto: RTV Noord)

Een 39-jarige vrouw uit Winsum heeft een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar tegen zich horen eisen voor het maken van kinderporno. Ze maakte acht foto's van haar 3-jarige dochter in seksuele poses.

De vrouw werd na negen jaar verlaten door haar man. In paniek meldde ze zich vervolgens aan bij een datingsite, waar ze een man uit Heerenveen ontmoette. Na een paar dagen gingen hun gesprekken over seks en over seks met haar kinderen. Ze wilden ook afspreken.



Ex ontdekte foto's

Een dag voor de afspraak werden de foto's van haar 3-jarige dochter ontdekt door haar ex-man, de vader van het meisje.



De vrouw maakte de foto's omdat ze zich onder druk gezet voelde. 'Hij schetste een mooi plaatje van het geheel. Net of hij een relatie met mij wilde. Mijn ex had mij in de steek gelaten. Ik kan gewoon heel moeilijk nee zeggen en grenzen aangeven', zei ze tegen de rechter.



Behandeling

De 39-jarige vrouw is niet volledig toerekeningsvatbaar. De officier van justitie wil daarom dat de vrouw zich ook verplicht laat behandelen.



Haar advocaat gaf aan dat ze inmiddels twee jaar verder zijn en dat de vrouw gelijk psychische hulp heeft gezocht. Ook heeft ze een nieuwe relatie en is ze zwanger. 'In die twee jaar heeft ze grote stappen gezet', aldus de advocaat. Ze vraagt de rechter hier rekening mee te houden.



De rechter doet over twee weken uitspraak. De man uit Heerenveen staat later donderdagmiddag terecht.

Door: RTV Noord Correctie melden