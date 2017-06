En de hoogste windmolen van Nederland heet...

De 200 meter hoge windmolen die sinds vorige maand in de Eemshaven staat heet de David. Dat maakte gedeputeerde Nienke Homan donderdagmiddag in de Eemshaven bekend.

Het is de hoogste windturbine op land in Nederland. De hoogste tot nu toe was twee meter lager en staat in Medemblik, Noord-Holland.De windmolen in de Eemshaven is gebouwd door het Gelderse bedrijf Lagerwey. Ze hebben hem David genoemd, omdat hij vlak naast poldermolen de Goliath staat. 'Groot versus klein, maar dan net even andersom', zegt eigenaar Henk Lagerweij.Dit najaar wordt in de Eemshaven een tweede windmolen gebouwd van hetzelfde type. Dan komt voor het eerst de zogenoemde climbing crane in actie, die door Lagerwey is ontwikkeld. Deze kraan zit vast aan de mast en klimt mee omhoog. Daardoor is geen grote externe hijskraan nodig.De David levert stroom op voor zo'n vijfduizend huishoudens.Hoe hoog is 200 meter hoog? Bekijk de vergelijking