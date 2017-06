Supporters begriipen niets van afblazen oefenduel met Everton

Dat de oefenwedstrijd FC Groningen-Everton niet doorgaat, zorgt voor veel boosheid bij de Groningse supporters. Burgemeester Den Oudsten is bang voor een confrontatie tussen FC-fans en de meegereisde Engelse supporters.

Daarom zette hij dinsdag een streep door de wedstrijd tegen de club van de Koemannetjes.'Een afgang', noemt voorzitter John Schurer van de supportersvereniging het. 'Onzinnig dat je als stad en als club zo'n evenement niet kan huisvesten', zegt Nils Hilboesen van het Supporterscollectief. 'Er waren bij mij totaal geen signalen bekend dat er rellen zouden komen.'Hilboesen: 'We gaan er een beetje te spastisch mee om. Statistisch vinden er bij het voetbal weinig incidenten plaats. Maar als er iets gebeurt, heeft het een grote impact. Het is een beetje een hype, steeds die nadruk op voetbalsupporters.''Allerlei zaken worden naar boven gehaald', stelt Schurer. 'Vakantietijd, te weinig mensen, bang voor calamiteiten, er komen misschien wel achthonderd Engelsen. De angst regeert. Angst voor een kleine harde kern. Mijn god waar hebben wij het over. 25 mensen van de Groningse kant en 25 van de Engelse kant? Die harde kern ligt nu al helemaal in een deuk. Ze doen niets en hebben al gescoord.'Schurer noemt verbieden 'de makkelijke weg'. 'En tegelijkertijd zijn 15.000 mensen de lul die een mooi affiche moeten missen.'Volgens Hilboesen moeten de supporters nu bloeden voor 'enkele incidenten uit het verleden', zoals de rellende supporters van Olympique Marseille die in september 2015 voor problemen in de Groninger binnenstad zorgden. 'Eigenlijk worden we nu gestraft voor een paar malloten van Marseille die deze kant zijn opgekomen. En die situatie is toen verkeerd ingeschat.'Everton speelt nu tegen FC Twente. Niet in Enschede, maar in het dorpje De Lutte. 'Volgens mij is het in een stad beter te behappen voor de politie, dan in zo'n klein dorpje. Geef ons gewoon deze leuke dingen. Zo eng is het niet', vindt Hilboesen.