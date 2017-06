Appartementencomplex in Veendam ontruimd

Bewoners staan op straat (Foto: Derk Bosscher)

Aan de Molenstreek in Veendam is een appartementencomplex ontruimd in verband met een gaslek. Het gas heeft zich verspreid door het hele gebouw. Ook een naastgelegen pand is ontruimd.

De eerste melding was dat het gas in de kruipruimte zat. Het is niet bekend hoeveel bewoners in het gebouw wonen. Ze staan voorlopig op straat. De bewoners worden door de gemeente opgevangen, meldt de brandweer.



De hulpdiensten zijn ter plekke, er is opgeschaald. Dat wil zeggen dat er meer hulpdiensten onderweg zijn.

Door: RTV Noord