OBS Plaggenborg in de prijzen dankzij twee zeecontainers vol elektronisch afval

(Foto: Google Street View)

De groepen 6, 7 en 8 van OBS Plaggenborg uit Jipsinghuizen hebben de e-waste race gewonnen. In deze wedstrijd streden de zestien leerlingen met negen andere scholen uit de regio Oost-Groningen en Noordoost Drenthe.

In de e-waste race halen leerlingen van groepen 6, 7 en 8 elektronisch afval op. Scholen binnen een regio gaan met elkaar de competitie aan. OBS Plaggenborg heeft twee zeecontainers vol met elektronische apparatuur opgehaald. 'We hebben vooral veel oude televisies gekregen, nog echt van die grote kasten', aldus de leraar van de winnende kinderen, Jean-Paul Mensingh.



Niet het meeste afval

OBS Plaggenborg heeft nipt gewonnen van CBS De Lindenborgh uit Mussel. Toch hebben ze niet het meeste afval opgehaald. 'We zijn een kleine school, en hadden er dan ook een hard hoofd in. Gelukkig bleek dat er rekening wordt gehouden met het aantal leerlingen op de school', aldus Mensingh.



De twee zeecontainers krijgen een goede bestemming. De inhoud wordt gerecycled. Zo wordt het plastic en het metaal eruitgehaald. Ook het zilver en goud, dat bijvoorbeeld in oude mobiele telefoons zit, wordt opnieuw gebruikt.



Schoolreis

Al het harde werken van de kinderen wordt beloond. Ze gaan op 28 juni met de bus naar NEMO in Amsterdam: een hele belevenis. En of ze volgend jaar weer meedoen? Mensingh moet er een beetje om lachen. 'De buurt is wel aardig leeggetrokken nu, ik weet niet of we dit snel nog een keer kunnen doen.'

Door: Marten Nauta Correctie melden