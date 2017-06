'Relaxed cruisen' in Leek op een zelfgemaakte houten fiets

Ze zijn een opvallende verschijning in het straatbeeld, de twee houten fietsen van Arjan Alkema uit Leek. De ene is gemaakt van houten palen uit zijn tuin, de andere van multiplex. Waar Alkema ook komt met zijn fietsen, hij trekt er veel bekijks mee. En mensen willen altijd weten hoe hij ze heeft gebouwd.

'Hout is prachtig materiaal'

De tweewielers zijn ontsproten aan de fantasie van de Leekster. 'Ik vind hout prachtig materiaal. Daar kun je mooie dingen van maken. Ik had nog multiplex liggen, dat heb ik aan elkaar gelijmd en daaruit is de eerste fiets opgebouwd. Ik heb hem deels op de computer ontworpen. Bij de tweede dacht ik: Het moet nog eenvoudiger kunnen. Ik heb een paar balken uit de tuin gehaald en daarmee ben ik gaan knutselen.'



Bureaustoel, schoffel en een bijl

In de beide lowriders zijn allerlei restmaterialen verwerkt en spullen die Alkema in en om het huis vindt. Zo zijn in de ene fiets een bureaustoel, een zaagblad en een schoffel verwerkt en als staander wordt een bijl gebruikt. De handvatten van de andere fiets zijn gemaakt van oude fietskettingen.



'Het kost nauwelijks kracht'

'Je kunt er heerlijk relaxed mee cruisen. Het kost nauwelijks kracht en je kunt er een flinke snelheid mee halen', zegt Alkema die geregeld tochten maakt in Leek en omgeving.

