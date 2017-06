Alle scholen in Midden-Groningen worden aardbevingsbestendig

Alle scholen in Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren worden de komende jaren aardbevingsbestendig gemaakt. Het gaat om 24 scholen.

De gemeenten, de NAM en de schoolbesturen zetten donderdag hun handtekeningen onder een plan dat dit mogelijk moet maken.Twee jaar geleden is al geconstateerd dat er bij alle scholen in de nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen maatregelen noodzakelijk zijn. Dat er nu pas handtekeningen zijn gezet, zorgt ervoor dat er in korte tijd veel gedaan moet worden. In 2021 moet het project afgerond zijn.Wethouder Onderwijs Erik Drenth van Hoogezand-Sappemeer noemt de urgentie hoog. 'We hebben gezegd dat we vijf jaar over dit project willen doen, en daar zijn nu al anderhalf jaar van voorbij.'De wethouder zegt dat volgend jaar de eerste stenen gelegd moeten worden. 'Maar eerst zijn er gesprekken nodig met verschillende partijen over hoe de scholen eruit gaan zien', zegt Drenth. Van de 24 scholen moeten er zes herbouwd worden en achttien versterkt.Het project loopt in de tientallen miljoenen. Het grootste deel van dit geld komt bij het Ministerie van Onderwijs en de NAM vandaan. De betrokken gemeenten doen ook een bijdrage. Zo trekt de gemeente Hoogezand-Sappemeer drie miljoen uit voor dit project.'Een kleine bijdrage in vergelijking met de rest', zegt Drenth. 'Maar zo maken we een grotere investering los om meer geld voor scholen te krijgen.'