Bouwvakker schreeuwt: 'Ik heb het gas doorboord!'

Nick Sommeling was juist bij zijn oma op visite in het appartementencomplex aan de Molenstreek in Veendam toen daar donderdagmorgen een gaslek ontstond. Hij kreeg alles mee: 'Er wordt glasvezel aangelegd en een van de bouwvakkers schreeuwde: 'Ik heb het gas doorboord'. Vervolgens belde hij de brandweer en iedereen moest het pand uit.'

Sommeling zegt dat oma wel een beetje over haar toeren was: 'Maar het lijkt hier nu wel een gezellige buurtbarbecue, iedereen zit op plastic stoelen op straat'. Hij heeft zelf geen gas geroken. 'Ik heb last van mijn neus dus ruik dat niet, maar anderen roken het wel.'De hulpdiensten schaalden heel snel op. Dat wil zeggen dat er meer hulpverleners naar toe gingen. Hoe lang de ontruiming nog duurt, is niet bekend.Volgens woordvoerder Anna Cornelis van de brandweer is er sprake van een ernstige situatie. 'Het was technisch niet één, twee, drie mogelijk om de hoofdtoevoer van de gasleiding naar het appartementencomplex af te sluiten. Daardoor heeft het gas meer dan een uur in het complex gestroomd. Als het gas ontsteekt kan het exploderen. We kijken nu hoe we zo snel mogelijk het pand gasvrij kunnen krijgen'. De leiding is inmiddels afgesloten.De gemeente meldt dat de bewoners worden opgevangen in hotel Parkzicht in Veendam. Ze zijn daar met een touringcar naar toe gebracht. Burgemeester Swierstra zegt dat het nog wel een paar uur kan duren voordat de bewoners weer terug kunnen naar hun appartementen. 'De elektriciteit en het gas is afgesloten. Nu moet eerst het gas eruit, daarna zal er weer worden gemeten en pas daarna wordt het complex vrijgegeven'.De burgemeester gaat een kijkje nemen bij de bewoners die worden opgevangen in hotel Parkzicht. 'Ze kunnen daar een soepje en drinken krijgen en ook voor medicijnen wordt gezorgd als dat nodig is'. In de appartementen wonen veel oudere mensen.