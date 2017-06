Kunst en weidsheid van het Gronings landschap komen samen rondom Waalkens

(Foto: Reinder Smith/RTV Noord) Het Oog van God (Foto: Reinder Smith/RTV Noord) Alexandra Engelfriet (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Op het land van veehouder en politicus Harm Evert Waalkens in Finsterwolde is één van de grootste kunstobjecten allertijden gemaakt.

Oog van God

Bezoekers lopen anderhalve kilometer langs een spiraal van 144 stropakken om uit te komen op een dijkje uit 1760. Daar kunnen ze uitrusten en kijken naar 'Rond het oog van God' van kunstenaar Marc van Vliet.



Vader Waalkens

De vader van Harm Evert, Albert Waalkens, hield 55 jaar geleden voor het eerst een kunstexpositie in zijn boerenschuur. Waalkens senior is tien jaar geleden overleden en om hem te eren, gaat dit weekend de kunstmanifestatie Rondom Waalkens van start.



Lichaam als gereedschap

De manifestatie bij Galerie Waalkens in Finsterwolde begint zaterdag met een performance van Alexandra Engelfriet. Met haar lichaam als gereedschap gaat ze een kunstwerk vormen in een kuil met vijftig kubieke meter klei. Met bijvoorbeeld haar ellebogen en knieën laat ze sporen achter en probeert ze zo veel mogelijk energie in de materie te brengen. Als de toeschouwer het kunstwerk uiteindelijk mag betreden, moet die energie ervaarbaar zijn.



De manifestatie wordt zaterdagmiddag geopend door Kees van Twist, voormalig directeur van het Groninger Museum. De kunstwerken zijn vervolgens tot en met 10 september ieder weekend te zien in Finsterwolde.

