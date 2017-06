Roaming vandaag afgeschaft: op deze plekken heb je nu bereik

Sommige telecomproviders bieden het al een paar weken, maar vanaf vandaag kun je officieel 'roamen'. Dat houdt in dat je overal in de Europese Unie kan internetten met je smartphone, gewoon uit de databundel die je ook in Nederland gebruikt.

Dat is goed nieuws voor wie op vakantie gaat en bijvoorbeeld altijd actuele navigatie bij de hand wil hebben, of voor wie in het buitenland RTV Noord wil checken. Maar het is misschien nog wel beter nieuws voor Groningers aan de grens met Duitsland.Op de bovenstaande kaart van Vodafone Duitsland is te zien dat het Duitse netwerk niet bij de grens stopt. Dat is de oorzaak van de 'Welkom in Duitsland' sms-jes als je in het grensgebied bent.Voor elke 7,70 euro die je maandelijks aan je provider betaalt krijg je 2GB data in het buitenland. Het maximum is de hoeveelheid data die je in Nederland ook hebt.We laten er even een rekensom op los. Stel, je hebt een abonnement van 20 euro per maand. Dan mag je in het buitenland 5GB internet verbruiken (20:7,70)x2=5. Als je meer data verbruikt dan je in je abonnement hebt betaal je een toeslag.Let wel op. De afspraken gelden alleen voor de Europese Unie. Als je bijvoorbeeld op vakantie bent in Noorwegen of Zwitserland gelden de regels dus niet.Bellen én sms-en vanuit Nederland naar een ander EU-land is een opvallende uitzondering. Wie belt of smst naar buitenland betaalt daar wel extra kosten voor. Dus let op als je die Spaanse kennis in Benidorm belt. Maar, als je die kennis belt vanuit Duitsland dan is dat wel goedkoper. Wat de kosten zijn kun je nakijken bij je provider.Er zijn meer uitzonderingen en handige dingen om te weten. Het Algemeen Dagblad beantwoordt de lastigste vragen In 2015 heeft de Europese Commissie met telecomproviders afgesproken dat ze vanaf juni 2017 geen roamingkosten meer mogen vragen. Sindsdien is er onderhandeld over de nieuwe regelgeving en sinds vandaag zijn de regels dan officieel aangepast.Android: Instellingen > Verbindingen > Mobiele netwerken en dan Roaming aanzetten (kan verschillen per fabrikant)iOS: Instellingen > Mobiel netwerk > Opties mobiele data > Schakel Dataroaming in.