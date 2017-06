Meerdere auto's in Stad bekrast

(Foto: RTV Noord/Laurens Sembiring)

In de nacht van woensdag op donderdag zijn aan het Lage der A in Groningen meerdere auto' s beschadigd.

Volgens buurtbewoners zijn ongeveer twaalf auto's door een onbekende persoon bekrast met een scherp voorwerp.



Vaker raak

'Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt', aldus een gedupeerde. Dit keer zijn de voorruiten bekrast, maar er zijn bijvoorbeeld ook wel eens zijspiegels van de auto afgetrapt.



Er is aangifte gedaan.



Andere wijken

Ook uit andere wijken in de stad wordt melding gemaakt van bekraste auto's.

Door: RTV Noord Correctie melden