Roerdomp voelt zich weer thuis in rietkraag Zuidlaardermeer

De roerdomp, de zwarte stern en de ralreiger. Stuk voor stuk zijn deze vogels te vinden in de natte rietkraag rondom het Zuidlaardermeer. En zo'n rietkraag blijkt vooral voor de roerdomp en de stern een voorwaarde om te broeden.

Het Groninger Landschap is begin vorig jaar begonnen met het creëren van de rietkraag. Die was tot nu toe veel te droog voor de vogels.'We hadden hier water in het meer en daarnaast droog land, daar zat niets tussenin', zegt Marco Glastra van het Groninger Landschap. Door een deel van het droge land af te graven en weer aan de buitenranden van het meer te leggen, is de natte rietkraag gemaakt.Glastra: 'Vorig jaar hadden we maar één roerdomp-paartje. Nu zijn het er al vier, dus het heeft effect. En wat echt een verrassing is, zijn de twaalf zwarte stern-paartjes.'De aanleg van de rietkraag kostte zo'n acht ton. De provincie Groningen betaalde het meerendeel daarvan, maar enkele bedrijven hebben ook geld in het project gestoken.'Het was een forse financiele inspanning', stelt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie). 'Maar ik ben er erg blij mee. Vorig jaar was het nog een woestijnlandschap en kijk nu: er is een prachtige biodiversiteit. En daar doen we het voor.'Nu draagt het Groninger Landschap de aanpak van het Zuidlaardermeer over aan waterschap Hunze en Aa's. De waterkwaliteit van het Zuidlaardermeer voldoet namelijk nog lang niet aan de eisen.'Daar gaan wij nu verder mee aan de slag', aldus Tjip Douwstra van het waterschap.