Groepsoorkonde voor 'spijbelende' redders

(Foto: RTV Noord/Marco Grimmon) (Foto: RTV Noord/Marco Grimmon)

Negen brugklassers van de middelbare school Nijeborg in Leek stond donderdagmiddag een bijzondere verrassing te wachten.

Burgemeester Berend Hoekstra van Leek overhandigde de kinderen een groepsoorkonde. Op 23 januari dit jaar schoten de kinderen een cliënt van De Zijlen te hulp, die met zijn elektrische rolstoel in het water was beland.



Een plons



'Wij gingen voetballen en toen hoorden wij opeens een plons', zegt Sven de Moor.



Zijn klasgenoot Dennis Bijzitter vult hem aan: 'Er was iets mis met meneer zijn rolstoel, want die ging opeens achteruit. Het kan ook zijn dat hij op het verkeerde knopje heeft gedrukt.'



Spijbelen



De kinderen hadden een tussenuur en besloten van het schoolplein af te gaan. Dat mag alleen niet. 'Wij dachten dat je niet in de pauze weg mocht, maar wel tijdens een tussenuur', zegt Dennis.



Toch neemt Hoekstra de kinderen niks kwalijk: 'Ik vind het nuttig spijbelen in dit geval. Het is goed dat zij niet de andere kant op gekeken hebben.'

Door: RTV Noord Correctie melden