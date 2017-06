Noord Vandaag: 'We zouden in het vliegtuig moeten zitten, maar de koffer staat nog binnen'

Halsoverkop moesten de bewoners van appartementencomplex Waterborgh in Veendam donderdagmiddag hun huis uit. De reden: een gaslek.

'Er kwam ineens een man onder de grond weg, die riep dat hij de gasleiding had geraakt', vertelt een bewoonster.Dat de bewoners razendsnel hun woning uit moesten, blijkt wel als een man vertelt dat hij zonder schoenen op straat staat te wachten.Een andere bewoner baalt omdat hij zijn vliegtuig nu mist. 'We hadden nu in het vliegtuig moeten zitten, maar de koffer staat nog binnen. Dus dat wordt een lastig verhaal.'En in de stad is donderdag een 'historische misser' rechtgezet. Letterlijk. Want het beeld van Carl von Rabenhaupt, de held van Groningen tijdens de belegering door Bommen Berend, staat eindelijk weer met zijn neus in de goede richting.- Monumenten in het bevingsgebied die niet meer te redden zijn, moeten maar ruïnes worden- Spijbelende redders in het zonnetje gezet- In Leek en omstreken kennen ze hem allemaal: Arjan Alkema op zijn houten fiets- School in Stad waarschuwt voor het nummer 'Kind van de duivel'- En negentig balkons in De Wijert moeten verstevigd worden. Maar waar laat je dan je wasgoed?Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist