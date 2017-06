Willie Wortels ontwerpen een digitale druktemeter

Hoeveel mensen zijn er op een festival terrein? Welke winkelstraat trekt veel mensen? Vragen die vaak lastig exact te beantwoorden zijn. De startup Flowsense van twee studenten verbonden aan de Hanzehogeschool in Groningen brengt daar verandering in.

De Willie Wortels Marcel Bleeker en Tjasse Biewinga zijn druk met het op de markt brengen van een sensor om aantallen digitaal te tellen.De 21-jarige Bleeker is bezig met het afronden van de studie elektronisch ingenieur aan het Hanze Institute of Engineering. Gedurende de opleiding heeft hij zich nadrukkelijk toegelegd op sensortechnologie.In het derde jaar van de opleiding deed Bleeker een minor autotronica in Arnhem. Daar kwam hij de 22-jarige Biewinga tegen. Sindsdien trekken ze samen op.Ze kwamen erachter dat festivals nog nauwelijks gebruik maken van sensortechnologie en er nog een hele markt braak ligt. Inmiddels zijn ze ongeveer anderhalf jaar bezig en het is binnenkort zover om een definitief ontwerp in productie te nemen.'Flowsense houdt zich bezig met sensornetwerken om bijvoorbeeld op festivals vast te stellen of er niet teveel mensen zijn en welke artiesten het meest populair zijn? Maar het kan ook voor gemeentes ingezet worden om bijvoorbeeld te monitoren welke winkelstraat het drukste is', aldus Bleeker.Bleeker en Biewenga schreven een businesscase. De conclusie was dat het idee de potentie heeft om het concept verder uit te werken.Momenteel zit de beginnende onderneming in een cruciale fase. Tijdens het Oerol-festival op Terschelling, van 8 tot en met 17 juni, vindt een belangrijke test plaats. Naast mensen die met de hand tellen, zijn sensoren geplaatst om het systeem te kalibreren.Ook werd getest tijdens het 5 Mei festival op het Stadspark in Groningen en de internationale technology conferentie the Next Web in Amsterdam.De eerste bevindingen zijn al bekend, weet Bleeker. 'We moeten nog wel een aantal aanpassingen doen, want we hebben een aantal problemen gehad. De sensoren maken een continue verbinding met het internet. Deze verbinding valt soms weg en ook de stroomtoevoer heeft nog aandacht nodig.'Dagelijks wordt gerapporteerd aan de veiligheidscoördinator van Oerol. Dat levert al relevante informatie op. De monitoring is vooral gericht op het verschil in drukte van de twee hoofdlocaties de Westerkeyn en de Betonning. Het is al duidelijk dat de ene populairder is dan de andere.De ervaringen van het 5 Mei festival en the Next Web waren zodanig dat ze volgend jaar de sensoren in willen zetten. Een belangrijk argument is dat door de overheid gefinancierde evenementen exact moeten laten zien hoeveel bezoeken en bezoekers er geweest zijn. Een verminderde populariteit heeft mogelijk gevolgen voor het subsidiebedrag ter financiering van de volgende editie.Een logische gedachte is om een patent aan te vragen, maar dat zit er niet in, weet Bleeker. 'De hardware die we gebruiken is niet bijzonder. De onderdelen kun je zo in de winkel kopen. Het gaat om de software, maar dat kun je niet patenteren. Het is een kwestie om de software zo goed mogelijk te beschermen met wachtwoorden om zo een voorsprong te houden op de concurrentie.'Het is de planning om na de zomervakantie het definitieve ontwerp op de markt te brengen. 'Als het gaat groeien hebben we wel meer mensen nodig, maar we maken het zo dat we van het uitrollen weinig werk hebben.'Er wordt een doos opgestuurd naar afnemers en zij kunnen de sensor volgens het 'plug and play'-principe in elkaar zetten. Op afstand wordt dan de digitale activiteit gevolgd.