Burgemeester Swierstra: 'Ontruiming appartementencomplex kan nog uren duren'

Burgemeester Sipke Swierstra van Veendam zegt dat het nog wel een paar uur kan duren voordat de bewoners van het appartementencomplex aan de Molenstreek in Veendam weer terug kunnen naar hun appartementen.

Ze moesten donderdagmiddag rond het middaguur uit de woningen vanwege een gaslek. Rond half drie werd de elektriciteit en het gas afgesloten van het pand. 'Nu moet eerst het gas eruit, daarna zal er weer worden gemeten en pas daarna wordt het complex vrijgegeven', zegt Swierstra.Volgens hem is het lek inderdaad ontstaan bij de aanleg van glasvezel in de buurt. 'Daardoor is er behoorlijk wat gas in de kruipruimte van het pand gestroomd'. Al heel snel was duidelijk dat het mis was. 'Er was risico op ontploffing', zegt de burgemeester.Swierstra gaat een kijkje nemen bij de bewoners die worden opgevangen in hotel Parkzicht. 'Ik ga er even een praatje maken en ze vertellen wat er verder gaat gebeuren, en hoe ze worden geïnformeerd. Ze kunnen daar een soepje en drinken krijgen en ook voor medicijnen wordt gezorgd als dat nodig is'. In de appartementen wonen veel oudere mensen.