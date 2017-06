Grunneger aaierbaal nu ook geëerd op een postzegel

De Grunneger aaierbaal is hot. Of misschien beter gezegd: snikhait. Onlangs werd de eierbal benoemd tot cultureel erfgoed en nu komt ie ook nog op een postzegel.

PostNL komt 19 juni met een nieuwe serie postzegels met allerlei bekende etenswaren uit heel Nederland. Zo komen er zegels met het Drentse kniepertie, de Amsterdamse ui en de Goudse stroopwafel. En dus ook de Groninger eierbal.Op de zegel zie je een halve eierbal op een servetje met daaronder de tekst: De eierbal is een snack uit het Groningse uitgaansleven: een heel of half hardgekookt ei, gepeld, in ragout gedoopt, gepaneerd en gefrituurd.Of je de zegel ook ouderwets kunt aflikken of dat het een moderne stickerzegel is, is niet bekend.