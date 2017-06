Donar mag voortaan met vijf buitenlanders spelen

(Foto: JK Beeld)

Vanaf komend seizoen mogen basketbalclubs in de eredivisie maximaal vijf buitenlanders in het team hebben. Dat heeft de Dutch Basketball League (DBL) besloten. Voorheen was dat aantal vier.





Meer spannende wedstrijden

'Deze verruiming levert optisch op het veld geen verandering ten opzichte van voorgaande jaren. Wel biedt het clubs die het nodig achten, de mogelijkheid om hun team in de diepte te versterken, hetgeen moet leiden tot een aantrekkelijker competitie met meer spannende wedstrijden', laat de DBL weten.



Twee buitenlanders

Donar heeft tot nu toe twee buitenlanders onder contract staan voor komend seizoen: de Amerikaan Brandyn Curry en Drago Pasalic uit Kroatië.



De Amerikanen Jason Dourisseau en Sean Cunningham beschikken ook over een Nederlands paspoort en vallen buiten deze regel.



