Stad wil bestuurscrisis buurtcentrum Poortershoes beteugelen

De gemeente Groningen grijpt in bij buurtcentrum het Poortershoes om verdere escalatie te voorkomen.

Het is op dit moment niet duidelijk wie het voor het zeggen heeft in het buurthuis van de stadswijk Oosterpoort omdat twee besturen beide denken de leiding te hebben.



Het stadsbestuur wil met beide besturen in gesprek om tot een oplossing te komen.



Oud en nieuw bestuur

Er is sprake van een oud en van een nieuw bestuur. Vier leden van het oude bestuur stapten vorig jaar op, maar kwamen daar op terug. Het geharrewar ontstond toen het oude bestuur verandering aan wilde brengen in de samenwerking met de gemeentelijke stichting WerkPro. Als er geen veranderingen kwam, zou een deel van het bestuur opstappen. Dat schreven ze in een brief.



De veranderingen kwamen er niet, maar de bestuursleden besloten wel te blijven zitten. Dat was tegen de zin van een overgebleven lid dat inmiddels een nieuw bestuur had gevormd.



Eerdere bemiddelingen mislukten

De gemeente probeerde al eerder te bemiddelen tussen de twee besturen, maar dat mislukte. De gemeente is vervolgens naar de rechter gestapt om meer duidelijkheid te krijgen over de kwestie.



Volgens de rechter kon het oude bestuur niet terugkeren. Tegen die uitspraak tekende het oude bestuur beroep aan. Omdat er beroep is aangetekend is het nieuwe bestuur nog niet actief.



Subsidie

De gemeente is betrokken bij de bestuurscrisis omdat ze subsidie verlenen aan het buurtcentrum. De gemeente had door de bestuurscrisis ook de subsidie kunnen stopzetten, omdat er geen rechtsgeldig bestuur was, maar besloot dat niet te doen omdat dan de bewoners van de Oosterpoort geraakt zouden worden.



Verzet staken

De gemeente hoopt nu dat de beide besturen er onderling uitkomen, in samenspraak met een onafhankelijke voorzitter. Ook wil de gemeente de eerder gemaakte proceskosten betalen voor het oude bestuur. Voorwaarde is wel dat het oude bestuur het verzet opgeeft.

