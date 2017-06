Brouwer is Groningse hoofdrolspeler op Haags volleybalfeest: 'We willen winnen'

De Groningse beachvolleyballer Alexander Brouwer begint donderdagavond met zijn vaste beachpartner Robert Meeuwsen aan het DELA Beach Open-toernooi in Den Haag: 'De doelstelling is om het toernooi te winnen.'

'En daarvoor moet je de finale halen', zegt Brouwer er direct achteraan. 'Maar we bekijken het wedstrijd voor wedstrijd, om maar een typische uitspraak in de sport te gebruiken', lacht de Olympische bronzen medaillewinnaar.Het toernooi wordt op het splinternieuwe sportcomplex Zuiderpark in Den Haag gehouden. Brouwer kijkt er naar uit om daar te spelen: 'Een sportcampus met zes beachvelden, volledig uitgerust met verwarmd zand en sprinkler-installaties om het zand goed te houden. Fantastische faciliteiten.'Volgens hem moet dit het niveau van het beachvolleybal naar een hoger niveau tillen. 'We kunnen er dus ook in de winter trainen, want het is dan niet bepaald beachweer in Nederland', lacht de Groninger.'Dit gaat betere resultaten opleveren. Hoe meer er beachvolleybal gespeeld kan worden, hoe beter.'Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om er een fantastisch volleybalfeest van te maken. 'Het is zo leuk om weer in Nederland te spelen. Voor eigen vrienden, eigen fans, geweldig om hen te laten zien wat we nou eigenlijk doen.'Dat Brouwer en Meeuwsen woensdag nog een zwaar toernooi hebben gespeeld, deert hem niet. Ze wonnen het 'King of the Beach-toernooi' in Utrecht. Het toernooi had niet de normale spelopzet, waarbij koppels een wedstrijd tegen elkaar spelen.Zie het als een slopende afvalrace, legt Brouwer uit. 'Het is ongeveer hetzelfde als wat we met trainingen doen, maar dan met internationale tegenstanders, een pot prijzengeld en publiek. Wat wil je nog meer?'Het koppel Brouwer/Meeuwsen begint het DELA Beach Open-toernooi donderdagavond om 20.30 uur tegen het Turkse koppel Giginoglu/Urly.Ook wordt vanaf vrijdag, op hetzelfde complex, de World League zaalvolleybal gespeeld. Lycurgianen Auke van de Kamp en Just Dronkers komen in actie met Oranje. Dat speelt tegen Zuid Korea, Slowakije en Tsjechië en als de resultaten goed zijn kan de Final Four worden gehaald. Dat wordt volgend weekend in Australië gespeeld.