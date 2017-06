Jaap Borg is lijsttrekker van VVD Midden-Groningen

Jaap Borg is de lijsttrekker van de VVD in Midden-Groningen. Die gemeente ontstaat per 1 januari 2018 als Menterwolde, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer fuseren.

Borg die in Kropswolde woont, is op dit moment wethouder in Menterwolde. Daarvoor was hij fractievoorzitter van de VVD in Hoogezand-Sappemeer.Nummer twee op de lijst is Mieke Bos uit Noordbroek. Zij is nu raadslid in Menterwolde. Op de derde plaats staat Evert Offereins uit Froombosch. Hij zit momenteel in de raad van Slochteren.In totaal staan er 24 kandidaten op de kieslijst van de VVD Midden-Groningen. De verkiezingen voor die nieuwe gemeente zijn op 22 november.