Basisschool in Stad waarschuwt voor populaire videoclip

Basisschool De Starter in Groningen waarschuwt ouders voor de videoclip van het nummer 'Kind van de Duivel'.

Het liedje van rapper Jebroer is razendpopulair onder kinderen. Volgens de school kennen en zingen leerlingen van alle leeftijden het, tot en met de kleuters aan toe. Vooral de clip kan volgens de school als schokkend worden ervaren.In de clip vindt een jongetje een pistool waarmee hij vervolgens rondzwaait. Uiteindelijk laat hij het pistool aan zijn ouders zien, waarna het per ongeluk afgaat. Even later is de kist van het jongetje in beeld.Projectleider digitale geletterdheid Koen Buiter van de overkoepelende onderwijsorganisatie O2G2: 'We kunnen er niet aan ontkomen dat kinderen die een beetje ICT-vaardig zijn toegang hebben tot dit soort video's. Daar moeten we wat mee in het onderwijs.' De Starter wil bij leerlingen en ouders bewustwording creëren.De school adviseert ouders het gesprek aan te gaan met kinderen over de clip als het aan de orde komt. 'Over de inhoud en hoe dat op je over komt. Wat doet dat met jou en wat voor emoties roept het bij je op?'Kinderen van de Starter weten het liedje inderdaad zo te zingen. Maar dat betekent niet dat iedereen de tekst ook leuk vindt. 'Ik vind de tekst niet echt heel goed en niet zo leuk voor mensen in de kerk. Dat heb ik gehoord op tv.'Een ouder snapt de waarschuwing van de school wel: 'Ik vind het goed dat de school zich bezighoudt met dat soort teksten en clips. Dingen verbieden gewoon omdat papa zegt dat het niet mag is een verkeerde zaak. Bewustwording gaat het om, ook bij kleine kinderen.' Landelijk zorgt het nummer ook voor veel ophef . Dominees in Vriezenveen roepen ouders op het met hun kinderen over de tekst te hebben.