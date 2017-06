'Bedrijven staan in de rij voor de Eemsdeltaregio'

De Eemsdeltaregio is booming business als we Groningen Seaports-directeur Harm Post mogen geloven. 'De bedrijven staan hier in de rij.'

De bedrijven staan hier in de rij. Harm Post

De omstandigheden zijn er dan ook naar, aldus Post. 'De infrastructuur is op orde, we hebben de mensen, de ruimte en de milieuruimte.'Volgens Post gaat het om tientallen bedrijven die staan te trappelen om naar de Eemshaven te komen. 'Gemiddeld gaat één op de vijf plannen ook echt door. Dus als we het hebben over honderd bedrijven, dan kunnen we toch rekenen op vijftien tot twintig nieuwe bedrijven.'Post rekent daarbij ook uitbreidingen van bestaande vestigingen mee.Eén van die nieuwe bedrijven is het Rotterdamse Purified Metal Company. Zij kozen bewust voor de Eemsdeltaregio, na een keus uit veertien locaties. Waaronder de (thuis)haven in Rotterdam.Waarom dan toch naar Delfzijl? 'De instanties in de regio werken hier heel goed samen. Dat helpt enorm bij het opstarten van een bedrijf. Niet alleen met het aanvragen van vergunningen, maar bijvoorbeeld ook met het vinden van de goede contactpersonen', legt directeur Jan Henk Wijma uit.Hij noemt de samenwerking uniek. 'Anders dan in andere regio's.'