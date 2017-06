Rutte eerst naar Franse president; dan op de koffie bij bevingsgedupeerden

(Foto: ANP)

Een dag van uitersten voor Mark Rutte vrijdag. 's Ochtends in het paleis van de Franse president in Parijs. Daarna op de koffie in gestutte boerderijen in Groningen.





Eerste bezoek: 15:00 uur

Vanaf daar rijdt Rutte naar het kantoor van de Nationaal Coördinator Groningen in Appingedam aan de Woldweg 18. Daar gaat hij om 15:00 uur in gesprek met onder meer bewonersbegeleiders over de aanpak van de Nationaal Coördinator.



Tweede bezoek: 16:30 uur

Daarna gaat Rutte naar Loppersum, waar hij met gedupeerden in gesprek gaat. Hij bezoekt het tijdelijke gebouw van OBS Prinses Beatrix en CBS Roemte aan de Bosweg.



Laatste bezoek: 18:30

Op het Provinciehuis krijgt Rutte de petitie 'Laat Groningen niet zakken' uit handen van caberatier Freek de Jonge.



De minister-president sluit het bezoek in Groningen af met een besloten diner met een aantal gedupeerden, bestuurders en maatschappelijke organisaties.



Door: Tristan Braakman Correctie melden