Definitief speelschema van FC Groningen is bekend

De KNVB heeft het definitieve speelschema van de Eredivisie bekend gemaakt. FC Groningen speelt twaalf keer op de zondagmiddag, waarvan zes thuisduels op het favoriete tijdstip van half drie beginnen.

Er zijn een paar wijzigingen voor de FC in vergelijking met het concept-speelschema, dat maandag werd gepresenteerd. Zo zijn de thuis- en uitwedstrijden met FC Utrecht en Excelsior gewisseld en ook zijn er nieuwe speeldata voor de duels tegen FC Utrecht. Verder heeft de uitwedstrijd tegen AZ een andere datum gekregenEerder werd al bekend, dat de ploeg van Ernest Faber het nieuwe voetbaljaar op zondag 13 augustus begint met een thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. De aftrap van deze wedstrijd is om kwart voor vijf. Ook de volgende thuiswedstrijden tegen FC Utrecht en VVV Venlo beginnen om 16.45 uur.Het complete speelschem van de FC is hier te bekijken.