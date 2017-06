Alle bewoners mogen terug naar huis na gaslek in Veendam

Ook de bewoners van appartementencomplex Waterborgh aan de Molenstreek in Veendam mogen terug naar huis. Dit meldt de gemeente Veendam.

De bewoners moesten donderdag rond het middaguur uit de woningen vanwege een gaslek. Dat is ontstaan bij de aanleg van glasvezel in de buurt. Aangezien er risico was op ontploffing, werden omwonenden geëvacueerd. De gedupeerden werden opgevangen in hotel Parkzicht.Rond vier uur donderdagmiddag was de brandweer de situatie meester en kon een deel van de geëvacueerden terug naar huis. De verwachting was dat de bewoners van appartementencomplex Waterborgh na het avondeten terug konden, maar ze mogen nu al naar huis.