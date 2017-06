Fotoserie: Deelnemers Special Olympics

Goud, zilver of brons? Bij de Special Olympics die zaterdag worden gehouden in Groningen maakt het niet uit. Het devies luidt: meedoen is belangrijker dan winnen.

Het sportevenement, georganiseerd door Stichting de Brug, is voor sporters met een verstandelijke beperking uit Noord-Nederland. Dit jaar verwacht de organisatie meer dan 700 deelnemers. Zes van die deelnemers zochten wij op tijdens hun voorbereiding op de Spelen.'Voor een wedstrijd ben ik om vier uur 's ochtends al wakker. Dan ga ik filmpjes van paardrijden kijken op mijn telefoon en muziek luisteren. Zo krijg ik mijn zenuwen een beetje onder controle. Ik heb alles wat ik nodig heb voor de wedstrijd al drie weken van tevoren klaargelegd, zodat ik niet voor verrassingen kom te staan op de wedstrijddag. Ik merk niet dat ik beperkt ben als ik paardrijd. Ik ben trots dat ik dit goed kan.'Beide broertjes hebben moeite met praten, maar steken een dikke duim op bij de vraag 'hoe leuk vinden jullie bowlen?' Met hun eigen bowlingballen en polo's zijn ze helemaal klaar voor de Spelen. Het grote geheim van hun talent ligt niet alleen op de baan, maar ook in het bowlingspelletje op hun telefoon. Jeroen wijst naar het spel en met één zwaai op het scherm gooit hij een strike. De worp wordt bekroond met een high five. Precies zoals de broertjes dat doen als ze in real-life de kegels omwerpen.'Sport is altijd een deel van mij geweest, het zorgt voor mijn sociale contacten en het maakt me blij. Soms heb ik een voorgevoel bij een wedstrijd dat ik kan winnen. Dat maakt me wel eens zenuwachtig. Toen ik een keer goud won met tennis, was ik zo blij dat ik eigenlijk over alle netten wilde springen. Ik heb toen meteen iedereen gebeld.''Ik doe nu tien jaar aan atletiek en ik heb al vijftig medailles. Die heb ik allemaal opgeborgen in een kistje op mijn kamer. Sporten is heel belangrijk voor mij. Vroeger had ik zwaar overgewicht, maar ik ben al zestig kilo afgevallen. Ik vind een wedstrijd altijd heel spannend. Je weet nooit of je gaat winnen. Ik denk dat ik met de Special Olympics misschien wel vier medailles ga winnen.''Deze roze badmuts heb ik speciaal voor wedstrijden en komt helemaal uit Australië. Met trainingen doe ik 'm niet op, want ik ben bang dat hij dan kapot gaat. Het is eigenlijk mijn geluksbadmuts. Ik ben altijd wel zenuwachtig voor een wedstrijd, maar als ik eenmaal in het water ben, gaat dat snel weer weg. Voor de wedstrijd denk ik ook vaak even aan mijn ouders. Ze waren mijn grootste supporters, maar ze zijn helaas overleden.''Ik luister altijd Engelstalige muziek voor een wedstrijd. Daardoor word ik rustig en dat helpt me concentreren op een wedstrijd. Ik heb nog nooit meegedaan aan de Special Olympics, dus dat maakt het wel spannend. Sporten is voor mij heel belangrijk en ik vind het leuk. Naast tafeltennis zit ik ook nog op voetbal.'