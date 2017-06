Stadskanaal en Veendam zijn miljoenen goedkoper uit dan 'Westerlee-gemeenten'

De gemeenten Stadskanaal en Veendam reserveren 173.000 euro voor het uitvoeren van de Participatiewet in Zuid-Oost Groningen. Dat is fors minder dan de in totaal 4,7 miljoen euro die de nog deelnemende gemeenten aan het Akkoord van Westerlee hiervoor reserveren.

Het miljoenenverschil komt volgens beide gemeenten omdat Stadskanaal en Veendam werkvoorzieningsbedrijf Wedeka intact willen laten, de Trainings- en Diagnosecentra laten draaien en voor de 173.000 euro een programmamanager inhuren via een extern bureau, en intern opleidingen opzetten en trainingen ontwikkelen voor de medewerkers van de TDC's.'De programmamanager heeft een 'helikopterview' om bijvoorbeeld de TDC's op een hoger niveau te brengen', zegt wethouder Bert Wierenga van de gemeente Veendam.De gemeenten Oldambt, Pekela, Bellingwedde, Vlagtwedde en Menterwolde kiezen ervoor om een nieuwe uitvoeringsorganisatie op te tuigen, met de bijkomende kosten die daarbij komen kijken. Voor het ontwikkelen van de TDC's in die gemeenten wordt 3,8 miljoen euro gereserveerd en voor 'invlechtingskosten' staat bijna negen ton gereserveerd.Dit zijn gelden die betaald moeten worden uit de Klijnsma-gelden die vrijkomen door het Akkoord van Westerlee. Daarvoor moeten de 'Westerlee-gemeenten' wél aan Klijnsma laten zien dat ze dat geld ook nodig hebben.'Wij hoeven ons niet bezig te houden met grote reorganisatieprocessen', verklaart wethouder Johan Hamster van de gemeente Stadskanaal het verschil.'We willen Wedeka doorontwikkelen met de huidige bezetting en gaan niet met mensen schuiven. Het gaat om een hele hoop gemeenschapsgeld, en die willen we goed gebruiken. Ook de TDC's laten we draaien met de bestaande mensen.'Volgens Hamster was het verschil tussen de gemeenten die het Akkoord van Westerlee uitvoeren en de gemeenten Stadskanaal en Veendam ook niet zo groot. 'Alleen werd ons een construct opgedrongen waardoor we een beetje buitenspel zijn geplaatst. Wij hebben altijd gezegd: waarom niet deze aanpak? We willen nu laten zien dat het zo kan.'Eigen visie of niet, de Zuidoost-Groninger gemeenten komen nog wel voor een opdracht te staan. De 'Westerlee-gemeenten' krijgen bijvoorbeeld ook 1,5 miljoen euro voor de afbouw van de huidige situatie, en dat geld moeten Stadskanaal en Veendam door hun eigen koers nu missen.Daarnaast lopen de tekorten bij werkvoorzieningsschap Wedeka naar verwachting ook op, waardoor er in 2020 volgens begroting ruim 2,2 miljoen euro door de deelnemende gemeenten moet worden bijgelegd. Stadskanaal en Veendam zijn voor tweederde verantwoordelijk voor dat bedrag. De oplopende tekorten hebben te maken met teruglopende Rijkssubsidies voor medewerkers bij een werkvoorzieningsschap.