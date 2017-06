Tweede Kamer praat niet opnieuw over omstreden hoogspanningslijn

Wat de Tweede Kamer betreft is het een gesloten hoofdstuk. Er komt geen debat over de 380 kV-verbinding tussen de Eemshaven en Hoogkerk. Deze hoogspanningslijn is omstreden.

Doordat er geen debat komt, is er geen kans meer op een ondergrondse verbinding.GroenLinks heeft nog geprobeerd het onderwerp controversieel te houden, opdat het besluit van de hoogspanningslijn niet kan worden uitgevoerd. Een eventuele nieuwe minister van Economische Zaken zou dan een beslissing moeten nemen over de verbinding. Helaas kreeg dit plan geen steun in de Tweede Kamer.Tegenstanders van de lijn hadden de hoop dat er toch gekozen zou worden voor ondergrondse bekabeling. Die vinden de lijn verpesting van het landschap en natuurgebied Middag-Humsterland.De provincie heeft ter compensatie aan de regio twintig miljoen euro geaccepteerd. Het geld is bedoeld voor herstel van schade aan de natuur en om de gevolgen van de aanleg van de stroomsnelweg zo klein mogelijk te houden. Om onder meer die reden vindt een meerderheid in de Tweede Kamer het niet nodig om opnieuw over het onderwerp te praten.GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee betreurt het dat een besluit over de stroomsnelweg niet wordt uitgesteld: 'Groningen wordt ook in dit dossier niet goed gehoord'.