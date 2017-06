Boeren vangen hoogste prijs sinds jaren voor pootaardappelen

(Foto: RTV Noord)

De pootaardappeltelers in onze provincie hebben goed geboerd over het jaar 2016.

Aardappelhandelshuis HZPC maakte donderdag de prijs bekend die de aardappelboeren krijgen per honderd kilo. Die is uitgekomen op 34,40 euro. Dat is de hoogste prijs sinds 2010. De boeren hadden weliswaar over het algemeen minder opbrengsten per hectare, maar de prijs maakt dat ruimschoots goed.



De prijs is zo hoog door de grotere vraag naar consumptieaardappelen in de wereld en door mindere oogsten in andere werelddelen.

