Robben maakte mooiste Bayern-goal van het seizoen

Bedumer Arjen Robben maakte volgens de fans van Bayern München de mooiste clubgoal van het afgelopen seizoen.

Het doelpunt van Robben in de uitwedstrijd tegen Leipzig kreeg de meeste stemmen van de supporters.In die wedstrijd stond het 4-4. Diep in de blessuretijd omspeelt de Bedumer aanvaller zijn tegenstander, kapt in de zestien meter naar binnen en scoort in de korte hoek: 4-5.