Donar schaart zich achter besluit over buitenlandse spelers

Donar conformeert zich aan het besluit van de Dutch Basketball League om het komende seizoen met maximaal vijf buitenlanders te mogen spelen in de eredivisie. Voorheen was het maximum vier buitenlanders.

Ook is het verplicht minimaal één Nederlander op te stellen.'Het is in principe goed. Het besluit is democratisch genomen, dus daar staan wij achter', laat de secretaris van Donar, Gert-Jan Swaving, weten.Het besluit is genomen middels een stemming door de eredivisieclubs. 'Ik ga niet zeggen welke clubs er voor en tegen hebben gestemd, maar een meerderheid was voor, dus daar zijn wij loyaal aan.'Op dit moment staan er met nieuweling Brandyn Curry en Drago Pasalic twee buitenlanders onder contract bij Donar. Er kunnen daarom nog drie buitenlanders aan de selectie worden toegevoegd, maar de Groningse club is van plan 'maar' twee te halen.Amerikanen Jason Dourisseau en Sean Cunningham vallen vanwege hun Nederlandse paspoort buiten deze regeling.