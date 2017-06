Wielermeerdaagse verwelkomt vijf Spanjaarden

Het aantal deelnemers aan de Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier staat ruim een week voor aanvang op 61. Dat is meer dan in voorgaande jaren. De verwachting is dat er bij de eerste wedstrijd in Peize tachtig renners aan de start staan.

Onder hen zijn vijf Spaanse renners: drie van begin 20 jaar en twee veteranen. De oudste is 49 jaar. 'We hebben wel eens Duitsers en Russen aan de start gehad, maar Spanjaarden kan ik me niet herinneren', vertelt voorzitter Theo Jurriëns tijdens de traditionele persconferentie voorafgaand aan het wielerevenement. 'Frank Wierstra heeft hierin bemiddeld.'Deze Friese renner uit Bergum heeft nog altijd warme banden met Spanje. Hij kwam er vaak op trainingskamp en reed er vroeger ook zijn wedstrijden. 'Ik heb bij de junioren nog een meerdaagse gewonnen. Via oud-renner Luc Suykerbuyk heb ik dit geregeld', zegt de wielrenner van Cycling Team Fryslan. 'Wat zou het mooi zijn als één van hen Jeff Vermeulen zou kunnen verslaan. Dat kan best, want er zitten drie goede renners bij', klinkt Wierstra hoopvol.Vermeulen is de winnaar van vorig jaar en zal er alles aan doen om de eindzege opnieuw te pakken. Het lukte in de 35-jarige geschiedenis van de meerdaagse alleen Folkert de Haan om twee keer op rij het eindklassement te winnen.Na de opsomming van een aantal kanshebbers en lokale favorieten, wordt Jurriëns ietsje somberder. Hoofdsponsor Rabobank houdt er na de 36e wielermeerdaagse in 2018 na 35 jaar mee op. 'Dat is een zorg voor nu en de toekomst', stelt Jurriëns.Bestuurslid Jan Raven van het wielercomité in Peize twijfelt er niet aan dat de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor lukt. 'Daar komt best wel een oplossing. Daar gaan we samen met de organisaties in Nieuw-Roden, Zevenhuizen, Noordhorn en De Wilp de schouders onder zetten.'