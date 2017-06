Brouwer wint eerste duel op World Tourtoernooi in halfuur

Beachvolleyballers Alexander Brouwer uit Groningen en Robert Meeuwsen hebben donderdag in het Haagse Zuiderpark hun eerste wedstrijd van het World Tourtoernooi gewonnen.

De Nederlandse favorieten, vorig jaar in Rio de Janeiro nog goed voor olympisch brons, wonnen van het Turkse koppel Murat Giginoglu/Safa Urlu. Dat gebeurde in twee sets, 21-17 21-19.Het was niet onlogisch dat de Nederlanders wonnen. Brouwer/Meeuwsen zijn in Den Haag als eerste geplaatst, hun opponenten als 32e. Het duel duurde 32 minuten.Brouwer en Meeuwsen hebben dit toernooi dan ook maar één doel: winnen.