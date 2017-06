Meer bedenktijd voor aannemen voucher aardbevingsschade

Inwoners van de buitengebieden mogen twaalf maanden nadenken voor ze een besluit nemen over het aannemen van een tegoedbon van 1500 euro voor aardbevingsschade.

Dat heeft Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders toegezegd tijdens een gesprek met de gemeenteraad van Veendam.Het Centrum Veilig Wonen (CVW) kwam met een voucher met een waarde van 1500 euro voor mensen buiten het aardbevingsgebied nadat schadeclaims in dit gebied massaal werden afgewezen.Door de verlenging naar twaalf maanden kan op de uitkomsten van een onderzoek van de TU Delft naar schade in de randgebieden worden gewacht. Dit geldt alleen voor mensen met een openstaand dossier bij het CVW.Volgens de betrokkenen in Veendam verliep het gesprek met Alders constructief. Onder meer het nieuwe schadeprotocol en de invloed van zoutwinning en gasopslag kwamen aan bod.