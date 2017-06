Strandvolleybal Wedderbergen al dertig jaar 'onverklaarbaar groot succes'

(Foto: RTV Noord/Marten Nauta)

Wedderbergen staat al dertig jaar lang één weekend per jaar in het teken van strandvolleybal. Een weekend vol gezelligheid en vrienden die elkaar weer terugzien. 225 teams doen mee aan het weekend. En een tekort aan geïnteresseerden is er nog altijd niet: er hadden nog wel 225 teams mee willen doen.

Gegroeid

De afgelopen jaren is het toernooi enorm gegroeid. 'We zijn begonnen met twee veldjes en acht teams en ieder jaar is dit verdubbeld', zegt organisator Bert Zuurman. Maar het maximaal haalbare is nu wel bereikt. 'We zouden nog wel zo'n weekend kunnen organiseren, zoveel teams melden zich aan.'



Professioneler

Het toernooi is ook professioneler geworden: aan het begin zat de wedstrijdleiding nog in een personenauto de boel te coördineren. Dat lukt niet meer: inmiddels doet ze dit vanuit een omgebouwde zeecontainer.



Besloten feest

Dit jaar staat een grote tent op het terrein, waar ongeveer elfhonderd mensen in kunnen. Hierin wordt het 30-jarig jubileum gevierd met veel muziek en een vol programma. En die elfhonderd mensen hebben zich al aangemeld. Het is een besloten feest.



Onverklaarbaar

Tijdens het toernooi is de sfeer ongedwongen en staat de gezelligheid centraal. 'Eigenlijk gaat het nergens om', zegt Zuurman. Het succes kan hij ook niet helemaal verklaren. Ieder jaar doen veel teams opnieuw mee, maar melden zich ook nieuwe teams aan. Een loting bepaalt wie uiteindelijk mee mogen doen.



Alpenzusjes

Er is één team dat al bijna net zo lang meedoet als het toernooi bestaat: de Alpenzusjes, bestaande uit de vriendinnen Hillie, Nelly, Ria, Aly en Lucy uit Vlagtwedde. Zij zitten ieder jaar in oktober achter de computer om zich in te schrijven. 'We schrijven ons allemaal apart in en tot nu toe is het altijd gelukt erdoor te komen', aldus Hillie. Waarom ze nog steeds meedoen? 'Ach, het volleyballen is zo leuk en het is ieder jaar weer één groot feest.'

Door: RTV Noord Correctie melden