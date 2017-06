Knoalster Martien Wubs wint 33e Blijhamloop

(Foto: Flickr/Josiah Mackenzie (Creative Commons))

Hardloper Martien Wubs uit Stadskanaal is winnaar geworden van de 33e Blijhamloop over tien kilometer.

Wubs was precies 38 minuten onderweg en was ruim een minuut sneller dan Naanko Drenth uit Heiligerlee. Harrie Pot uit Stadskanaal werd derde.



Renate Kramer uit het Duitse Bunde was de snelste vrouw. Haar plaatsgenoot Insa Franzen werd tweede en Janke van der Laan uit Winschoten finishte als derde.

