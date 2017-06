Tevreden Slochteren sluit af met een winst van 2,6 miljoen euro

Slochteren heeft financieel gezien een mooi jaar achter de rug. Over 2016 werd 2,6 miljoen euro overgehouden, zo blijkt uit de jaarrekening.

Het gemeentebestuur kijkt dan ook tevreden terug. Alle activiteiten en plannen konden worden uitgevoerd.



Aardbevingen

Het grootste probleem voor Slochteren is de aardbevingsproblematiek. Vorig jaar is een begin gemaakt met de versterkingsoperatie van huizen en gebouwen. Die operatie gaat nog jaren duren.



Vet op de botten

De overgebleven 2,6 miljoen euro wordt toegevoegd aan de algemene reserves. Hiermee krijgt Slochteren vet op de botten en dat is gunstig als het straks opgaat in de gemeente Midden-Groningen.



Op 1 januari 2018 is de samensmelting van Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren een feit.

