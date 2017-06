Zeehonden kunnen bijna naar de camping

Zeehondjes gaan vanaf zaterdag niet alleen naar de crèche, maar ook naar de camping. In Termunterzijl wordt deze dagen de laatste hand gelegd aan de nieuwe zeehondenopvang. Deze komt in een oud toiletgebouw, midden op camping Zeestrand.

Zaterdag is de officiële opening van de opvang. Of er dan daadwerkelijk zeehonden kunnen worden opgevangen is nog de vraag, want er moet nog het nodige gebeuren.



Veel vrijwilligers

'Er is nog heel veel werk te verrichten', zegt voorzitter Jeroen Boer van Zeehondenopvang Eemsdelta. Zo is de keuken nog niet geplaatst en liggen nog niet alle vloeren erin. 'Maar we werken hier dagelijks met meer dan tien vrijwilligers, dus het gaat ontzettend hard.'



Huilers

Boer hoopt binnenkort de eerste pup op te kunnen vangen. Het huilerseizoen is net begonnen en donderdagavond lag er al een zeehondje in nood bij de Punt van Reide. 'Dan voelt het wel gek als je drie kwartier moet rijden naar Pieterburen, terwijl we hier ook al bijna een opvang hebben.'



Dramatisch jaar

Het is voor de zeehondenliefhebbers in Termunterzijl een nieuwe start na een voor hen dramatisch 2016. In mei vorig jaar begonnen ze een zeehondenopvang achter visrestaurant Landman, maar die moest na ruim een maand dicht. Ze hadden geen vergunning van de gemeente en vingen daardoor illegaal zeehonden op. Onder dreiging van dwangsommen werd de opvang gesloten.



'We hebben het onderschat. We waren in de waan dat we zeehonden in nood mogen helpen en dat de gemeente geen bezwaar zou hebben. Maar ze vonden het echt geen geschikte plek', aldus Boer.



Tijdelijk

Na meerdere gesprekken met de gemeente Delfzijl zijn ze op camping Zeestrand terechtgekomen, waar ze twee jaar lang gratis mogen verblijven. Er kunnen zo'n tien zeehonden tegelijkertijd worden opgevangen. Jaarlijks hoopt Zeehondenopvang Eemsdelta dertig tot veertig dieren te kunnen helpen.



Pieterburen

Zeehondenopvang Eemsdelta is opgericht omdat ze het niet eens was met de manier waarop ze in Pieterburen met zeehonden omgaan. Zo zouden ze daar te snel weer worden uitgezet in de natuur. Inmiddels zijn de plooien gladgestreken.



Zo hebben Termunterzijl en Pieterburen een appgroep, waarin ze elkaar een seintje geven als ergens een huiler ligt. 'Als dat in het Eems-Dollardgebied is, bellen ze ons. Doel is om de zeehond zo snel mogelijk te helpen. Het wordt zeker geen concurrentiestrijd', zegt Boer.



Zeehondencentrum Pieterburen wil niet reageren op de ontwikkelingen in Termunten, maar zegt wel 'constructief samen te willen werken met Zeehondenopvang Eemsdelta'.



Lenie

De gesprekken tussen Pieterburen en Termunterzijl zijn ook weer gaan lopen sinds Lenie 't Hart vertrokken is bij de opvang in Termunterzijl. Of zij de daadwerkelijke oorzaak was van de ruzie, willen beide partijen niet bevestigen. 'Ik heb niet het gevoel dat het aan de mensen ligt. We hebben een verschil van inzicht, maar als je het gesprek met elkaar aangaat kom je heel ver', laat Boer erover weten.



Boerderij

De opvang op de camping in Termunterzijl is tijdelijk. Zeehondenopvang Eemsdelta wil zich definitief vestigen op een boerderij even verderop. Hierover wordt nog gesproken met de eigenaar van het pand en de gemeente.



Bezoekers

Bij de opvang komt ook een kleine receptie, waar knuffels en sleutelhangers worden verkocht. Boer laat weten dat mensen altijd welkom zijn om even een kijkje te komen nemen bij de zeehonden. 'Maar het wordt geen bezoekerscentrum zoals in Pieterburen. Daarvoor is het te klein.'

Door: Martin Drent