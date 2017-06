Draaikonterij over rol buitengebied bij schadeprotocol: 'Het is een aanfluiting'

De gemeenteraad van Apingedam is unaniem: de gemeenten buiten het aardbevingsgebied moeten een rol krijgen in de onderhandelingen over het nieuwe schadeprotocol. Reden voor de ChristenUnie om een raadsvoorstel hierover in te dienen, dat wordt gesteund door alle partijen.

Aan het begin van algemene beschouwingen van donderdagavond benadrukt fractievoorzitter Dries Zwart van Gemeentebelangen nog dat hij de motie steunt. 'Wij vinden dat het protocol moet worden opgesteld met de gemeenten in het buitengebied; we ondervinden er allemaal last van.' Het ingediende raadsvoorstel lijkt dan ook een formaliteit te worden. Lijkt..., want het feest gaat niet door.Burgemeester Anno Wietze Hiemstra vraagt de raad nog even te wachten met het indienen van het voorstel, omdat het volgens hem nog niet het juiste moment is. 'Op dit moment is er al een groep bezig met het vormen het nieuwe protocol dat op 1 juli af moet zijn. Als je een nieuwe groep toevoegt aan de gesprekstafel, kan dat vertragend werken', zegt Hiemstra.Het CDA en Gemeentebelangen, beide coalitiepartijen, veranderden door de oproep van de burgemeester van standpunt. 'Wij hebben goed geluisterd naar het college. Als de motie wordt ingediend, trekken wij ons terug', zegt Dries Zwart van Gemeentebelangen. CDA-fractievoorzitter Bert Raangs lijkt het daarom verstandig om te wachten met het voorstel. 'Anders wordt hij verworpen, dat is zonde.'Maar volgens ChristenUnie-fractievoorzitter Ina Schenkel is wachten geen optie. 'Dan is de deadline al voorbij. Dit is het moment om wat te doen.'Eenmaal gedraaid is er geen beweging meer te krijgen in beide coalitiepartijen. De oppositiepartijen trekken aan het kortste eind en de motie wordt weggestemd. 'Ik zit al 7 jaar in de raad. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt', zegt Schenkel.In de gemeente Ten Boer, ook een van de twaalf aardbevingsgemeenten, is exact dezelfde motie wél aangenomen. Schenkel: 'Dat het zo in Appingedam moet eindigen vind ik een aanfluiting.'