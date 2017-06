Demissionair premier Mark Rutte bezoekt Groningen. Hij laat zich informeren over de bevingsproblematiek. Rutte praat vandaag met gedupeerden, maatschappelijke organisaties en politici.

In Groningen bestaat bij veel mensen het gevoel dat onze provincie aan het lot wordt overgelaten. Bij wijze van protest zal de Groninger Bodem Beweging vanavond bij een diner met Rutte één stoe l onbezet laten.Rutte werd in de aanloop naar de verkiezingen uitgenodigd naar Groningen te komen. Nu, tijdens de onderhandelingen voor een nieuw kabinet, is hij hier. Het bezoek wordt door sommigen met argusogen bekeken: is het niet te laat en wat heeft hij Groningen nu te bieden? Anderen zeggen juist dat het goed is dat Rutte ervaart hoe het probleem leeft in Groningen.De stelling in het Lopend Vuur: Goed dat premier Rutte Groningen bezoekt.We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Donderdag was de stelling: 'Roddelen is heerlijk'. Van de 1.414 stemmen was 65 procent het hiermee oneens.