Expeditie Grunnen: spannende momenten in de dressuurring

(Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord)

De laarzen gepoetst, de pony in de vlechten en de rijbroek gestreken. Het was een spannende dag voor de ruiters en amazones die meededen aan de Special Olympics in Veendam. Of ze hun zenuwen in bedang konden houden zie je in Expeditie Grunnen.



Emotionele herdenking

Maar het was ook de dag van de Nationale herdenking voor omgekomen brandweermannen. In de kazerne van Veendam werd stilgestaan bij collega Wiebe de Vries. Wiebe



Ook in Expeditie Grunnen

- Een klusser uit Amsterdam?;

- Met de hond op fietstocht;

- Hout te koop!;

- De grootste combine van Vlagtwedde;

- en natuurlijk nog veel meer..



De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je bovenaan dit artikel of via



Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de



