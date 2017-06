Expeditie Grunnen is in de wolken

In alle rust vliegen en zweven boven stad en ommeland. Voor de leden van zweefvliegclub NNZC (Noord Nederlandse Zweefvliegclub) in Borgercompagnie is dat het mooiste op aarde. Of het Expeditieteam daar ook zo over denkt zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

Verder was het het weekend van de 'zindere hitte'. In Groningen tikte het bijna de dertig graden aan maar dat maakte de sporters in Wedderbergen niets uit. Daar werd voor de dertigste keer Strandvolleybal Wedderbergen georganiseerd en dat leverde natuurlijk mooie plaatjes op.- Bootje varen in Wedderveer- De Tentcampagne van de Babtistengemeente in Hoogezand- Waterpret in Midwolda- En nog veel meer....De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending gemist. Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!: Expeditie Grunnen van zaterdag 15 juni 2017