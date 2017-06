Timmerdorp Groningen is binnen enkele minuten uitverkocht

Het kinderevenement Timmerdorp Groningen was vrijdagochtend binnen tien minuten uitverkocht. Dat meldt de organisatie. De kaartverkoop begon om 7.00 uur 's ochtends, maar enkele momenten later waren de tickets op.

In de laatste week van augustus wordt op het terrein van de Suikerunie in de stad Groningen een week lang getimmerd en gebouwd door kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud. Het is de traditionele afsluiting van de schoolvakantie.De kans bestaat dat er toch nog meer kinderen kunnen meedoen, maar dat lukt alleen als er extra vrijwilligers komen. Als er veertig extra begeleiders gevonden worden, is er ruimte voor honderd extra kinderen, laat de organisatie weten.Ook in de rest van de provincie worden in de zomervakantie dit soort timmerdorpen gehouden.