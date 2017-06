'Komt Rutte alleen handjes schudden, of komt hij met iets essentieels?'

'De grote vraag: komt Rutte alleen handjes schudden, of komt hij ook echt met iets essentieels?'

Demissionair minister-president Mark Rutte brengt een bezoek aan Groningen, om zich te informeren over de bevingsproblematiek. Waarom juist nu? 'Dat is nog steeds de grote vraag', zegt verslaggever Goos de Boer 'Hij is al eerder door Annemarie Heite uitgedaagd om naar Groningen te komen en eindelijk eens met eigen ogen te zien wat er aan de hand is. Daar ging hij steeds niet op in. En nu ineens midden in de formatie komt hij deze kant op. Daar is verbazing over. De eerste vraag zal dus zijn: waarom komt hij nu en waarom pás nu?'Rutte begint de dag in Parijs, waar hij op bezoek gaat bij de nieuwe Franse president Macron. Daarna vliegt hij naar Eelde en gaat vanaf daar achtereenvolgens langs het kantoor van de Nationaal Coördinator Groningen in Appingedam, vervolgens door naar Loppersum en het Provinciehuis om af te sluiten met een besloten diner.