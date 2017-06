Groninger kinderarts op de fiets het land door in de strijd tegen stofwisselingsziekten

Tom de Koning start vanuit het UMCG (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Kinderarts Tom de Koning van het UMCG rijdt de komende dagen met de fiets door Nederland om geld in te zamelen voor onderzoek naar stofwisselingsziekten. Dat doet hij niet alleen, in totaal gaan zo'n twintig teams de weg op.

De Koning stond aan de basis van de eerste Stofwisseltour, vrijdag is de zevende editie van start gegaan. Artsen, ouders, vrienden en kennissen van patiënten fietsen mee.



'Elk jaar een bijzondere ontmoeting'

'Het is elk jaar een heel bijzondere ontmoeting. Niet zelden zijn patiënten van wie de ouders meefietsen overleden. Voor hen is het een emotioneel weerzien, ze worden opnieuw geconfronteerd met het verdriet. Maar het inzamelen van geld geeft ook weer hoop', stelt De Koning.



Wat is een stofwisselingsziekte?

'De stofwisseling is om het ingewikkeld te zeggen de biochemie van het lichaam. Alles wat je doet, fietsen, werken, nadenken, komt vanuit de voeding. En het lichaam gebruikt daarvan wat het nodig heeft en ruimt op wat het niet nodig heeft. Als ergens in het proces iets misgaat, kunnen er heel erge dingen fout gaan in het lichaam. We schatten in dat jaarlijks zo'n 800 mensen de diagnose krijgen van een zeldzame stofwisselingsziekte.'

Door: RTV Noord Correctie melden