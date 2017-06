Eén stoel Bodembeweging onbezet bij etentje met Rutte

Een van de twee voor de Groninger Bodem Beweging (GBB) gereserveerde stoelen bij het besloten dinertje met demissionair minister-president Mark Rutte blijft vrijdagavond leeg. Als vorm van protest.

We moeten eerst de problemen écht aanpakken en oplossen Dick Kleijer

De lege stoel moet symbool staan voor alle gedupeerden die geen enkel vertrouwen meer hebben in de Rijksoverheid, waarvan Rutte het boegbeeld is.'Gedupeerden zien niet het nut in om gezellig te gaan eten met de belangrijkste vertegenwoordiger van die niet meer vertrouwde rijksoverheid. Eerst de problemen echt aanpakken en oplossen, dan pas public-relations reisjes maken door ons gebied. En een etentje met de heer Rutte wordt als niet passend gezien', licht Dick Kleijer toe.Hij wijst er op dat daar tegenover staat dat de bodembeweging contacten met de Rijksoverheid wel van belang vindt. 'Vandaar dat die andere stoel wel bezet is door een bestuurslid.'Het gaat daarbij om Derwin Schorren. Hij zal Rutte op een aantal zaken wijzen, zoals het planmatig terugbrengen van de gaswinning naar nul. En de traag lopende verstevigingsoperatie, waar de Rijksoverheid niet bij ingrijpt.Verder zal Rutte duidelijk worden gemaakt dat het Rijk en ministerie van Economische Zaken een breed gedragen schadeprotocol frusteren. 'Wat kan de rol van de minister-president hier in zijn?', zo wil Schorren weten.