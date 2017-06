Gekluisterd aan een rolstoel: 'Meneer, wat is er gebeurd?'

Hoe is het om in een rolstoel te zitten? Kinderen van groep 7 en 8 van CBS 't Gebint in Sellingen konden dat vrijdagochtend zelf ervaren.

'Best wel leuk', vindt een van de leerlingen het. Dat wil zeggen, de les. Want als je aan een rolstoel gekluisterd bent, is het niet zo leuk. Paralympiër en rolstoelbasketballer Paul Tos kan het weten. Hij geeft de les.'Toen ik zeventien was heb ik een ongeluk gehad. Ik kan wel stukjes lopen, maar sporten doe ik in een karretje. Dat was in het begin heel raar, want dat wil je niet.'De belangrijkste boodschap die Toes de kinderen wil meegeven: durf te vragen. 'Het is niet per se raar als iemand een prothese heeft of in een karretje rijdt. Vraag het maar gewoon.De les wordt gegeven onder de noemer (S)Cool on Wheels. Niet alleen op 't Gebint, maar op meerdere scholen in onze provincie.