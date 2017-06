Bestuur SBO gaat met grasbaanracer Jannick de Jong in gesprek

Het bestuur van de Stichting Baansport Opende doet voorlopig geen uitspraken over de dopingschorsing van Jannick de Jong. De Gorredijkster is clubrijder van de SBO.

'Jannick moet zich eerst verantwoorden bij de motorsportbond KNMV. Daarna zullen we met hem in geprek gaan. Maar we vinden het uiteraard jammer voor hem. Verder wil ik er niks over kwijt', zegt voorzitter Henk Veenstra.De afgelopen twee weken is er wel regelmatig contact geweest tussen het bestuur en de rijder. Hij is al jarenlang het uithangbord van de club.Bij een dopingcontrole op 30 april na de wedstrijd voor het ONK in Eenrum zijn er in de urine van De Jong sporen van amfetamine aangetroffen. 'Ik wil er nadrukkelijk op wijzen dat ik geen middelen gebruik of gebruikt heb om beter te presteren. Ik hoop dan ook de oorzaak te achterhalen en te bewijzen dat ik onschuldig ben', laat de Friese Wereld- en Europees kampioen op zijn website weten.Inmiddels heeft De Jong contra-expertise aangevraagd. De uitslag van die test laat in ieder geval nog anderhalve maand op zich wachten. In de tussentijd mag hij niet racen en ook niet trainen.Zaterdag zijn er internationale grasbaanraces in Opende. De Jong had op zijn thuisbaan ook zonder startverbod niet gereden. Hij zou in actie komen bij de tweede wedstrijd van het WK in La Reole.